Kontrolden çıkarak demir korkulukları parçalayan otomobilin, metro raylarına düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bulunan Ataköy Metro İstasyonu yakınlarında, Turgay Kolcu yönetimindeki 34 CYE 952 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak metro raylarına uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda ve çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri raylara inerek otomobilde sıkışan Kolcu'yu kurtarmak için çalışma başlattı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE RAYLARDA YAPILDI

Bu sırada Yenikapı'dan son seferine çıkan M1 Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu makinisti de kazayı görünce olay yeri yakınlarında durdu.

İtfaiye ekiplerinin çalışması ile ürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücüye ilk müdahaleyi raylarda yaptı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yaralı sürücü raylardan yola çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Raylara düşen otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bakırköy'de otomobil metro hattına düştü