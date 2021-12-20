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    Bakırköy'de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı

    Bakırköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptı ardından da yön tabelası direğine asılı kaldı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 04:45
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 04:55
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    Bakırköy'de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı

    İstanbul'un Bakırköy ilçesinde saat 03.30 sıralarında otomobili kullanan Fatih Günay, Rauf Orbay Caddesinden Yeşilköy istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    OTOMOBİL, YÖN TABELASINDA ASILI KALDI

    Otomobil refüje çarptı ardından da savrularak yön tabelasında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bakırköy de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı #1

    1 YARALI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri sürücü Günay'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

    Bakırköy de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı #2

    OTOMOBİL ÇEKİCİ İLE KALDIRILDI

    Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonrası yön tabelası direğine asılı kalan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Bakırköy de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı #3

    Bakırköy de otomobil yön tabelası direğine asılı kaldı: 1 yaralı #4

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