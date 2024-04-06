Bakırköy'de pazarda yakalanan hırsızlar, 'bomba var' diyerek panik yaşattı İstanbul Bakırköy'de kurulan sosyete pazarında hırsızlık yaparken yakalanan 3 kadın "bomba var" diye bağırınca panik yaşandı.

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DHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesine kurulan Sosyete Pazarı'nda öğlen saatlerinde 3 kadın, bayram alışverişi için pazara gelen kişilerden hırsızlık yaptıkları sırada esnaf durumu fark etti ve kadınları yakaladı.

"Bomba var" diyerek paniğe neden oldular, biber gazı sıktılar

Kadınlardan biri yanında bulunan biber gazını etrafa sıkarak ‘bomba var’ diye bağırdı. Pazardaki vatandaşlar paniğe kapılıp çıkış kapısına doğru koşmaya başlayınca panik oluştu. Zabıta ve polis ekipleri bomba iddiasının asılsız olduğunu anons yaparak duyurmaya çalıştı

Olay yerine sağlık ekipleri yaşanan panikte yaralanan bir kişi ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de biri çocuklu 3 kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

İzdihamda ezilenler oldu

Pazara alışveriş için gelen Nuran Kayaca, "Koşturduk, ezilenler, kaçanlar. Çok üzüldük. İşin aslı ise hırsızlık olmuş" dedi.

Panikle kendisini pazardan dışarıya atan kadın ise,

Alışveriş yapıyordu, bir anda kadın sesi geldi, çığlıklar. Birisi ‘bomba var’ dedi birisi ‘deprem oluyor’ dedi. Herkes öyle bir kaçtı ki inanamazsınız. Kadınlar düştü, çocuklar bağırıyor. Anneler çocuklarını arıyor. Önümde üç beş kişi üst üste devrildi. Çok korktuk. Biz olayın hırsızlık olayı olduğunu bilmiyorduk. Pazardan nereden çıkacağımızı bilemedik. Görevliler bir şey yok deyince, içeriye girdik

diye konuştu.

Pazar esnafı Selahattin Liva ise

Pazarda hırsızlık olmuş. 4-5 kadını esnaf yakalamış. Kadınlar ‘bomba var’ deyince millet kaçıyor. Biber gazı sıkmışlar. Panik yaratmışlar. Kendilerini kurtarmak için ‘bomba var’ dediler

diye konuştu.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği de olayla ilgili açıklama yaptı:

Bakırköy İlçemizde kurulan semt pazarında meydana gelen ve sosyal medya mecralarında “halk pazarında bomba paniği" şeklinde paylaşılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda olayın, semt pazarında hırsızlık yaparken yakalanan zanlının “pazarda bomba var" şeklinde bağırması sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve semt pazarında ortam normale dönmüştür. Emniyet ekiplerimiz tarafından yakalanan hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemleri devam etmektedir" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)