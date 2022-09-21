Tıraş için pet kuaförüne götürülen bir köpek, hareketli olması nedeniyle çalışan tarafından şiddete uğradı. Şiddet anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bakırköy’de, 17 Eylül akşam saatlerinde bir pet kuaförüne tıraş için bırakılan Mia adlı köpeğe, çalışan tarafından şiddet uygulandığı iddia edildi.

Tıraş sırasında hareket ettiği gerekçesiyle şiddet uygulanan köpeğin sahibi Nazire Altıntaş, çalışandan şikayetçi oldu.

DHA’nın haberine göre; köpeğe şiddet uygulayan çalışan, işten çıkarıldı.

Köpeğe şiddet anları kamerada

Mia isimli köpeğin klinik çalışanı tarafından şiddette uğradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çalışanın eline sopa aldığı ve saklanan köpeği sopayla çıkartmaya çalıştığı, ardından zor kullanarak köpeği çıkartıp sedyeye koyduğu görülüyor.

Bakırköy'de, pet kuaföründeki çalışan köpeğe şiddet uyguladı VİDEO



Mia'nın sahibi Nazire Altıntaş, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Ben Mia'yı tıraş etmek için oraya götürmüştüm. Normalde gittiğim bir klinik değil. Daha önce iki defa daha götürmüştüm ama bu sefer götürdüğümüzde böyle talihsiz bir şey yaşadık.

“Ben ölecek zannettim”

Beni aradılar dediler ki 'Mia bayıldı, tıraş ederken strese girdi baygınlık geçirdi. Hemen gelir misiniz?' Biz de gittik. Ben telefonda anladım bir şey olduğunu. Daha önce 'Mia çok ürkek, tıraş eden arkadaş vurmaz değil mi?' dedim. 'Saçmalamayın, öyle bir şey olmaz tabii ki' dediler. Mia elini ısırmış. Ben ölecek zannettim çünkü beni duymadı. Hiçbir tepki vermedi.

“Uykuda inliyor ve çok uzun süre uyuyor”

Hareket etmiyordu. Kafası tamamen yamulmuş ve titriyordu. Şu anda da dengesiz, oturduğu zaman arkaya doğru devriliyor. Bir kere psikolojik olarak çok ciddi anlamda yıprandı. Elimizi uzattığımızda da aniden tepki verip havlıyor. Uykuda inliyor ve çok uzun süre uyuyor.

“Mia'ya ciddi tekme atıyor”

Gerekli yerlere şikayet ettik, davalar açıldı. Biz bunu yaşadık başkaları yaşamasın diye sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. O an hemen işten atıldı. Sahibi de yanımızdaydı o an atıldı. Karakola gittik, şikayetçi olduk. O da gelip bir ifade verdi. İşten atıldı ama keşke daha önce atılsaydı ve bunu yaşamasaydık. 'Elimi ısırdığı için vurdum. Üzgünüm. Pişmanım. Bunu ilk defa yaptım' diyor. Ben ilk defa yaptığını düşünmüyorum çünkü çok soğukkanlıydı. Mia'ya bir defa vurmuyor. Mia'ya ciddi tekme atıyor.

“Sehpanın altına kayıyor, oradan sopayla çıkartıyor”

Mia'nın solunumu gidiyor. Mia kriz geçirirken sehpanın altına kayıyor, oradan sopayla çıkartıyor. Tekrar diziyle falan bastırıp yanındaki arkadaşına veriyor. 'Bunu suya sokun kendine gelsin korkmayın bir şey olmaz düzelir' diyor. Ben oraya gittiğimde hala farklı köpekleri tıraş ediyordu. İnsan biraz tedirgin olur. Korkar. Müdahale için uğraşır, morali bozulur ama gayet rahattı.”