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- Bakırköy'de polis aracı ile taksi çarpıştı: 2’si polis 4 yaralı
Bakırköy'de polis aracı ile taksi çarpıştı: 2’si polis 4 yaralı
Seyir halindeki polis aracına yan yoldan gelen taksi çarptı. Kazada 2’si polis 4 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- DHA
- 20.01.2022 - 12:40
- Güncelleme : 20.01.2022 - 12:47
İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde seyir halindeki polis aracına, yan yoldan gelen taksi çarptı.
Çarpmanın etkisiyle polis aracı savruldu.
2 POLİS, TAKSİCİ VE MÜŞTERİ YARALANDI
10.30 sıralarında meydana gelen kazada, araç içindeki 2 polis ile taksi şoförü ve taksideki müşteri hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU
Kaza nedeniyle yolda trafik oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bakırköy'de polis aracı ile taksi çarpıştı: 2’si polis 4 yaralı VİDEO