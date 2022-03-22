Bakırköy’de sağlıkta şiddet iddiası: Hamile bir kadının itilmesine herkes tepki gösterir

Güvenlik görevlisi ile kavga ettikten sonra sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayından tutuklanan Murat Kacır'ın eşi, “Hamile bir kadının itilmesine herkes tepki gösterir” dedi.

İstanbul’da, hamile olduğunu öğrenen Ceyda Kacır (26), eşi Mahmut Kacır (28) ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi'nde geçtiğimiz pazar günü doktor kontrolüne gitti.

Ceyda Kacır, saat 18.00 sıralarında muayene sırası yaklaştığı için acil servis önündeki güvenlik şeridine yaklaşınca, güvenlik görevlisi Taner Özer tarafından uyarıldı.

Taner Özer'in, Ceyda Kacır'ı itmesi nedeniyle eşi Mahmut Kacır'ın müdahale ettiği iddia edildi.

Mahmut Kacır'ın güvenlik görevlisi Özer'e saldırdığı, kavganın büyümesi nedeniyle acil serviste çalışan Doktor Mehmet Semih Duran ve Doktor Ecem Yılmaz'ın da tarafları ayırmak için araya girdiği, Özer'in burnunun kırıldığı, Doktor Duran'ın yüzüne yumruk atıldığı ve Doktor Yılmaz'ın da yüzünün çizildiği öğrenildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Mahmut Kacır, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından kasten yaralama ve basit yaralama suçlarından tutuklandı.

“SANA MI SORACAĞIM? KİME İSTERSEM KARIŞIRIM DİYEREK BENİ İTTİ”

Ceyda Kacır, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Sıra numaram 326'ydı, önümde de 325 numaralı hasta vardı. Benden önceki hasta içeriye girince, ailesi de onu takip etti. Güvenlik görevlisi onlara müdahale etmedi. Bana da 'Şurada değil, burada bekle' dedi. Kendisine sıramın geldiği için burada beklediğimi söyledim. Başka yerde beklemem gerektiğini tekrarladı. Kendisine bir önceki hastayı neden uyarmadığını sorduğumda, 'Sana mı soracağım? Kime istersem karışırım.' diyerek beni itti.





“HAMİLE OLDUĞUM İÇİN KAVGA BİTER DİYE KENDİMİ ÖNLERİNE ATTIM AMA OLMADI”

Ben de telefonumu çıkararak onu gizlice çekmek istedim. Sonra eşim geldi, ne olduğunu sordu. Adamın üstten üstten konuştuğunu, beni ittiğini söyledim. Aynı zamanda konuyu kapatmasını da söyledim. Kavga çıktığı sırada eşimi tutmaya çalıştım. Hamile olduğum için kavga biter diye kendimi önlerine attım ama olmadı.

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“HAMİLE BİR KADINI KİM İTSE, HERKES TEPKİ GÖSTERİR”

Eşime cani ve maganda demişler. Hamile bir kadını kim itse, herkes tepki gösterir. Çevredekiler de tepki gösterdi. Baygınlık geçirdiğim için serum bağladılar. Olaydan sonra bizi destekleyen insanlara ulaşmaya çalıştım ama kimse kalmamıştı. Sedyede yatarken bile polislere çevredeki insanlara da olayı sormalarını istedim ama, sormadılar."





"OLAYIN DOKTORLARLA BİR İLGİSİ YOK"

Kacır, doktorlarla hiçbir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Güvenlik görevlisiyle sorun yaşadık. Olayın doktorlarla hiçbir ilgisi yok. İtişme anında güvenlik görevlisi doktorların alanına gittiği için, doktorlar durdurmaya çalıştı. Kocam tutuklandı, çocuğumu nasıl doğuracağım, nasıl bakacağım?" diye konuştu.