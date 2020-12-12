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    Bakırköy'de şakalaşan gençler kaza yaptı

    İki otomobilin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, genç sürücülerin otomobilleriyle birbirleriyle şakalaşırken kazaya neden oldukları öğrenildi.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 10:45
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 11:20
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    Bakırköy'de şakalaşan gençler kaza yaptı

    İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya Caddesi üzerinde otomobilleri ile şakalaşan iki genç sürücü arasında kaza meydana geldi.

    Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    HER İKİSİ DE SAVRULDU

    Görüntülerde, ani frenle duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı ve her iki otomobilin savrulduğu görülüyor.

    Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı VİDEO

    Bakırköy de şakalaşan gençler kaza yaptı #1

    Bakırköy de şakalaşan gençler kaza yaptı #2

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