Bakırköy'de şakalaşan gençler kaza yaptı

Bakırköy'de şakalaşan gençler kaza yaptı

İki otomobilin çarpışma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, genç sürücülerin otomobilleriyle birbirleriyle şakalaşırken kazaya neden oldukları öğrenildi.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Florya Caddesi üzerinde otomobilleri ile şakalaşan iki genç sürücü arasında kaza meydana geldi.

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

HER İKİSİ DE SAVRULDU

Görüntülerde, ani frenle duran otomobile arkadan gelen otomobilin çarptığı ve her iki otomobilin savrulduğu görülüyor.

Bakırköy'de şakalaşan gençlerin kaza anı VİDEO