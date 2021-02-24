Sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede oturduğunu belirledi.

SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede 11 kilogram metamfetamin, 2 hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

F.M. ve F.M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy'de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı ViDEO