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    Bakırköy'de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı

    Sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon yapıldı.
    • DHA
    • 24.02.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 09:18
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    Bakırköy'de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı

    İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

    Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede oturduğunu belirledi.

    SUİKAST SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan operasyonda İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede 11 kilogram metamfetamin, 2 hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

    Bakırköy de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı #1

    F.M. ve F.M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bakırköy'de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı ViDEO

    Bakırköy de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı #2

    Bakırköy de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı #3

    Bakırköy de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı #4

    Bakırköy de sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlılar yakalandı #5

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