Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi’nde suç delili olarak saklanan 2 şişe numune alkolü çalan 2 şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansırken, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan Gıda Kontrol Laboratuvar Merkezi içerisinden suç delili olarak muhafaza edilen 2 şişe numune alkol, çalındı.

Olayın ardından harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyaz renkli bir araçla olay yerine geldikleri ve alkolleri bidona koydukları belirlendi.

2 GÖZALTI

Araç ve kaçış güzergahı üzerinde çalışmalar yapan ekipler, geçtiğimiz cuma günü F.A. ve F.K. adlı zanlıları yakalayarak gözaltına aldı.

Bakırköy'de suç delili olan 2 şişe alkolü çaldılar ViDEO

ADLİ KONTROL ŞARTI

Sorgu işlemlerinin ardından "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.













