Marketten kırtasiye ürünü çalan şüpheli şahıs, 10 dakika sonra markete gelerek ürünleri iade edip parasını almak istedi. Market sahibi ise "İlk kez böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'nde 15 Eylül Perşembe günü ilginç bir olay yaşandı.

Markete gelen şüpheli kişi, raftan 200 liralık kırtasiye ürünü çalıp pantolonun içine koyarak dışarı çıktı.

Çaldığı ürünleri iade etmek istedi

Çaldığı ürünü poşete koyan şüpheli, 10 dakika sonra markete geri geldi. Kasaya gelen hırsız, çalıntı ürünü göstererek iade etmek istediğini söyledi.

Market çalışanları durumdan şüphelenince, satış kayıtlarına bakıldı. Ürünün satış kaydı bulunamayınca şüpheli, yanlışlık olduğunu söyleyerek çaldığı ürünü bırakıp uzaklaştı.

Bakırköy'de şüpheli, çaldığı ürünleri iade edip parasını istedi VİDEO



"İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık"

DHA'nın haberine göre; market sahibi İlhami Birlik, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Müşteri gibi geliyor, ürünü çalıyor. Çaldıktan sonra dışarı çıkıyor, ürünleri poşetin içine koyup geri dönüyor. Ürünü bir hafta önce aldığını iade ediyor. Biz de tamam dedik. Sisteme baktık, ürün bizden satın alınmamış.

Kendisine izah ettiğimizde, 'yanlışlık vardır' diye bırakıp gidiyor. Kamera kayıtlarını incelediğimizde 10 dakika önce ürünü çaldığını, pantolonun arasına sıkıştırıp dışarı çıktığını gördük. Yandaki marketten bir poşet alıp içine koyarak bize getirmiş.

Bizden çaldığı ürünü iade edip parasını almak istiyor. İlk önce başka yerden çalıp bize satmak istediğini düşündük. Sonradan öğrendik ki bizden çalmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık."





















