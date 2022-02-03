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    Bakırköy'de tahliye olan sanık, sevinçten kalp krizi geçirdi

    Duruşma esnasında tahliye edileceğini öğrenince mutluluktan kalp krizi geçiren tutuklu sanık A.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 16:33
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    Bakırköy'de tahliye olan sanık, sevinçten kalp krizi geçirdi

    İstanbul Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.S., bugün görülen duruşması için tutuklu bulunduğu cezaevinden getirildi.

    SEVİNÇTEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Sanık A.S., yargılandığı davada tahliye olduğunu öğrenince sevinçten kalp krizi geçirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu. A.S., mahkeme salonunda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bakırköy de tahliye olan sanık, sevinçten kalp krizi geçirdi #1

    Bakırköy de tahliye olan sanık, sevinçten kalp krizi geçirdi #2

    Bakırköy de tahliye olan sanık, sevinçten kalp krizi geçirdi #3


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