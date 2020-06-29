Bakırköy'de taksiciyi kaçıran 5 kişi yakalandı

Bakırköy'de bir taksi sürücüsünü silahla tehdit ederek kaçırdığı iddiasıyla 5 kişi, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

İstanbul Ataköy'de 34 TJS 44 plakalı bir taksiye şüpheli 5 kişi binerken, şüphelilerden biri silahla taksi sürücüsünü tehdit etti.

İHBAR İLE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bu sırada polise ihbarda bulunan bir kişi, taksi sürücüsünün taksi ile beraber kaçırıldığını ve şüphelilerin üzerinde patlayıcı madde olabileceğini söyledi.

Harekete geçen polis ekipleri, şüpheli taksiyi D-100 Karayolu Florya mevkiinde kovalamaya başladı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Şirinevler yan yolda yolu kapatan çok sayıda polis, taksiyi durdurdu. Takside bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, taksi sürücüsü ise kurtarıldı.

Polis, şüpheli 5 kişiyi ve taksi sürücüsünü polis merkezine götürdü.