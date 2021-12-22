Yola fırlayan motosikletli şahıs, süratli gelen taksinin altında kaldı. Aracın altında metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti.

İstanbul Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Yolu Caddesinde yaşanan olayda, üzerinde kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü, Florya istikametine giderken dengesini kaybedip, beton bariyere çarptı.

MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ TAKSİNİN ALTINDA ALDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, Ataköy istikametine giden Kamuran B. idaresindeki ticari aracın altında karalarak 20 metre sürüklendi.

Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle neye uğradığını şaşıran Kamuran B., polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri, taksi sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Daha sonra polis, olay yerinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı.

İncelemenin ardından hayatını kaybeden gencin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.