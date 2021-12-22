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    Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü

    Yola fırlayan motosikletli şahıs, süratli gelen taksinin altında kaldı. Aracın altında metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 17:19
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    Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü

    İstanbul Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Yolu Caddesinde yaşanan olayda, üzerinde kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü, Florya istikametine giderken dengesini kaybedip, beton bariyere çarptı.

    MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ TAKSİNİN ALTINDA ALDI

    Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, Ataköy istikametine giden Kamuran B. idaresindeki ticari aracın altında karalarak 20 metre sürüklendi.

    Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kaza nedeniyle neye uğradığını şaşıran Kamuran B., polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

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    TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine polis ekipleri, taksi sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Daha sonra polis, olay yerinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı.

    İncelemenin ardından hayatını kaybeden gencin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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