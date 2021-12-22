- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü
Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü
- İHA
- 22.12.2021 - 17:18
- Güncelleme : 22.12.2021 - 17:19
İstanbul Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi Eski Havalimanı Yolu Caddesinde yaşanan olayda, üzerinde kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü, Florya istikametine giderken dengesini kaybedip, beton bariyere çarptı.
MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜ TAKSİNİN ALTINDA ALDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, Ataköy istikametine giden Kamuran B. idaresindeki ticari aracın altında karalarak 20 metre sürüklendi.
Bakırköy'de taksinin altında kalan sürücü öldü
HAYATINI KAYBETTİ
Kaza nedeniyle neye uğradığını şaşıran Kamuran B., polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine polis ekipleri, taksi sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Daha sonra polis, olay yerinde ve ceset üzerinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından hayatını kaybeden gencin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.