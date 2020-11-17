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- Bakırköy'de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi
Bakırköy'de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi
Ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan, aralarında albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana, polis ekiplerince el konuldu.
- DHA
- 17.11.2020 - 12:12
- Güncelleme : 17.11.2020 - 13:02
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir evde çok sayıda nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanın bulunduğu bilgisini aldı.
Eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
HEPSİNİN TİCARETİ YASAK
Yapılan aramalarda çöl varanı, nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz boa yılanı, 50 santimetre uzunluğunda piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantulaya rastlandı.
BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Toplam 12 hayvana polis ekiplerince el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan 12 hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.