Dolar
7.7507
0.5696%
Euro
9.2089
0.713%
Altın
1888.42
0.0423%
Borsa
1279.56
-1.0386%
G. Altın
470.824
0.6083%
Bitcoin
129197.04
-0.2291%
EXEN Coin
12.33
0.24%
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Bakırköy'de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi

    Ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan, aralarında albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana, polis ekiplerince el konuldu.
    • DHA
    • 17.11.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 13:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bakırköy'de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy'de bir evde çok sayıda nesli tükenmekte olan ve alım satımı yasaklanmış hayvanın bulunduğu bilgisini aldı.

    Eve polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

    HEPSİNİN TİCARETİ YASAK

    Yapılan aramalarda çöl varanı, nil varanı, sakallı ejder, savannah monitör, 2 metre uzunluğunda albino beyaz boa yılanı, 50 santimetre uzunluğunda piton yılanı, boğa kurbağası, 2 mavi dilli kertenkele, 3 yavru tarantulaya rastlandı.

    Bakırköy de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi #1

    BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Toplam 12 hayvana polis ekiplerince el konulurken, bir kişi de gözaltına alındı. Muhafaza altına alınan 12 hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bakırköy de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi #2

    Bakırköy de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi #3

    Bakırköy de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi #4

    Bakırköy de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir