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Bakırköy'de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi

Bakırköy'de ticareti yasaklanan 12 hayvan ele geçirildi

Ticareti yasaklanmış ve nesli tükenmekte olan, aralarında albino boa yılanı, tarantula ve mavi dilli kertenkelelerin de bulunduğu 12 hayvana, polis ekiplerince el konuldu.