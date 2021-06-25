YKS öncesi hayalindeki üniversiteye yerleşmeyi isteyen öğrenciler, Zuhuratbaba Türbesi’ne gelerek dualar etti. Öğrenciler ve veliler, dualarının kabul olması için şeker ve tespih dağıttı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Zuhuratbaba Türbesi, hayallerindeki üniversitenin kapısından girmek için bütün sene emek veren öğrencilerin uğrak yeri oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan ‘Temel Yeterlilik Testi’ sınavından bir gün önce veliler ve öğrenciler, pandemi nedeni ile kapalı olan türbenin çevresinde dualar etti.

Yaklaşık 2 milyon 600 öğrencinin gireceği sınavda başarılı olma umudu ile dualar eden öğrenciler, yanlarında getirdikleri şeker ve tespihleri çevredeki vatandaşlara dağıttı.

Türbe, koronavirüs nedeni ile geçen yıla oranla daha az ziyaretçi ağırladı.

“O ELİNDEN GELENİ YAPTI”

Türbeye tek başına gelen anneler, evlatlarının geleceği için dua etti.

Türbeye kızı ile gelen Arzu İbrikçi, “Kızım için geldim, her cuma geliyoruz. Allah, herkesin hakkında hayırlısını versin. Rabbim, yarın sınava girecek gençlere zihin açıklığı versin. O, elinden geleni yaptı. Artık takdir Allah'ın. Pandemi nedeniyle kapalı ama yine de gelip dua ediyoruz.” sözlerini kaydetti.

“SINAVA HAZIRIM”

Ilgın Albayrak isimli öğrenci ise, “Bütün yıl çalıştık. İnşallah, emeklerimizin karşılığını görürüz. Onun için buraya geldik. Sınava hazırım. Bol bol dua ettim, şeker dağıttık.” ifadelerini kullandı.

Bakırköy’de, YKS öncesi Zuhuratbaba Türbesi’ne ziyaret VİDEO

