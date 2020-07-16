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5 aracın karıştığı kaza sonucu araçta sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı'nda, seyir halindeki bir otomobilin yavaşlaması üzerine arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

1 YARALI

Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, kamyonetin ve cipin arasında kalan sürücü Ekrem Ekici araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de zincirleme kaza: 1 yaralı ViDEO

"UMARIM İYİDİR"

Kazayı gören Ferhat Delice, “Araçların zincirleme şekilde birbirine çarptığını gördüm. Ortadaki araçtaki vatandaş sıkışmıştı onun durumu daha kötüydü. Umarım zarar ziyan yoktur vatandaşımızda. Durumu ağır değildi. Tedbir amaçlı boyunluk takmışlardı.” diye konuştu.