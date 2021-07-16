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    Bakırköy'deki AVM'de küçük çocuğa tekme tokat şiddet

    Kendisine merdivenlerde çarptığını iddia ettiği 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven zanlı, tesadüfen oradan geçen cumhuriyet savcısı tarafından yakalatıldı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 09:36
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    Bakırköy'deki AVM'de küçük çocuğa tekme tokat şiddet

    İstanbul Bakırköy'de bir AVM'de baba Turan Sıvacı, oğlu Tugay ve arkadaşını sinemaya götürdü.

    Filmden erken çıkan çocuklar, AVM'de dolaşmaya başladı.

    Bu sırada 10 yaşındaki Tugay yürüyen merdivenden bir adama çarptı.

    KÜÇÜK ÇOCUĞU YERDE TEKMELEDİ

    Duruma sinirlenen adam peşinden koştuğu çocuğu önce yere düşürdü, ardından tekmeledi.

    Çocuk acı içerisinde yerde kalırken, saldırgan şahıs ise uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı sadece izlemekle yetindi. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Bakırköy deki AVM de küçük çocuğa tekme tokat şiddet #1

    CUMHURŞYET SAVCISI OLAYI GÖRDÜ

    AVM'de alışveriş yapan bir cumhuriyet savcısı, olaya tesadüfen şahit oldu. Savcının talimatıyla gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bakırköy deki AVM de küçük çocuğa tekme tokat şiddet #2

    SERBEST BIRAKILDI

    Saldırgan şahıs ifadesinde çocuğun yürüyen merdivenden kendisine kasıtlı olarak çarptığını, bu nedenle sinirlendiğini söyledi. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Bakırköy deki AVM de küçük çocuğa tekme tokat şiddet #3

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