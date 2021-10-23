Alışveriş yaptığı sırada montunun çalındığını fark eden kişinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hırsızı kameradan iz sürerek buldu.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde, B.K. isimli bir şahıs alışveriş yaptığı sırada montunun cebinde bulunan cep telefonunun çalındığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesiyle, ekipler güvenlik kameralarını mercek altına aldı.

Görüntülerde B.K.’nın arkasından mağazaya giren bir şahsın, montunun cebindeki telefonu alarak uzaklaştığı görüldü.

ŞÜPHELİNİN GÜZERGAHI İNCELENDİ

Polis çalışmaların devamında şüpheli O.O.'nun gidebileceği güzergâhlar inceledi. O.O., güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak 18 Ekim'de gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

O.O.'nun "Yankesicilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bakırköy'deki AVM'de monttan telefon çalınma anı kamerada VİDEO



























