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    Bakırköy'deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu

    Bodrum katındaki evde buluşan iki eski sevgili, arkadaşları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Kalbinden vurulduğu belirlenen kız yaralanırken, erkek arkadaşı hayatını kaybetti.
    • 19.06.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 13:52
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    Bakırköy'deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu

    İstanbul Bakırköy'de kan donduran bir olay yaşandı.

    Kafede garsonluk yapan 20 yaşındaki Alper Balcı, eski sevgilisi Suna Tanrıkulu (20) ile 16 Haziran'da Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.

    DHA'nın aktarımına göre, bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu.

    "Suna kendini vurdu"

    Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi.

    Bakırköy deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu #1

    Alper öldü, Suna ağır yaralı

    A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

    "Daha önce sorun yaşanmadı"

    Sokaktaki esnaf Arif Güner, "İki sevgili tartışıyorlar. Burada bekar kalıyorlar. Arkadaşlarını arıyor. Kızı çıkartırlarken gördük. Çocuk ölmüş. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Çok fazla tanımıyoruz." dedi.

    Bakırköy deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu #2

    Bakırköy deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu #3

    Bakırköy deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu #4

    Bakırköy deki eski sevgililer göğüslerinden vurulu halde bulundu #5


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