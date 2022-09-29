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- Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi
Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi
- 29.09.2022 - 15:16
İstanbul’un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.
kavgada yaralanan Emir N., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Haberi alan gencin yakınları hastaneye akın etti.
Hastaneye saldırı düzenlendi
Bu sırada hastane önüne yaklaşan bir otomobil çevredekilere ateş açtı.
Saldırının ardından Emir N.'nin yakını olan Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. ağır yaralandı.
Hayatını kaybetti
Gamsızoğlu'na müdahalede bulunan sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bir çocuk babası olan Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Bugün öğle namazından sonra cenaze namazı kılınan genç adamın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.
"Onu aramızdan alan kişinin yakalanmasını istiyoruz"
Cenaze töreninden önce konuşan dayısı Kadir Yılmaz, "Onu aramızdan alan kişinin tespit edilerek yakalanmasını, yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.
DHA'nın aktarımına göre; cenaze, Büyükçekmece’de aile mezarlığında toprağa verildi.