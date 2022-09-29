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    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi

    Çatışmada yaralanan yakını için hastaneye giden genç adam, burada düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak hayatını kaybetti. Cenaze ise bugün toprağa verildi.
    • 29.09.2022 - 15:16
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    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi

    İstanbul’un Avcılar ilçesinde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

    kavgada yaralanan Emir N., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Haberi alan gencin yakınları hastaneye akın etti.

    Hastaneye saldırı düzenlendi

    Bu sırada hastane önüne yaklaşan bir otomobil çevredekilere ateş açtı.

    Saldırının ardından Emir N.'nin yakını olan Aziz Atacan Gamsızoğlu ve Ali K. ağır yaralandı.

    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi #1

    Hayatını kaybetti

    Gamsızoğlu'na müdahalede bulunan sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Bir çocuk babası olan Aziz Atacan Gamsızoğlu'nun eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

    Bugün öğle namazından sonra cenaze namazı kılınan genç adamın yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi #2

    "Onu aramızdan alan kişinin yakalanmasını istiyoruz"

    Cenaze töreninden önce konuşan dayısı Kadir Yılmaz, "Onu aramızdan alan kişinin tespit edilerek yakalanmasını, yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyoruz" dedi.

    DHA'nın aktarımına göre; cenaze, Büyükçekmece’de aile mezarlığında toprağa verildi.

    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi #3

    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi #4

    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi #5

    Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi #6


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