Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi

Bakırköy’deki hastane saldırısında ölen Gamsızoğlu defnedildi

Çatışmada yaralanan yakını için hastaneye giden genç adam, burada düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak hayatını kaybetti. Cenaze ise bugün toprağa verildi.