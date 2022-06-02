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- Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı
Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı
- 02.06.2022 - 09:03
İstanbul’un Fatih ilçesi Balat semtindeki sahilde kıyıya bağlı bulunan 13.5 metrelik teknede sabah saat 06.45 sıralarında yangın çıktı.
O sırada teknede bulunan Ramazan Sertkara ve eşi, son anda tekneden kıyıya çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Maddi hasar var
Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi.
Fatih'te sahile demirleyen teknede yangın çıktı VİDEO
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan bilgi aldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.
“Eşimi zor çıkardım dışarı”
Yaşadıklarını DHA’ya anlatan tekne sahibi Ramazan Sertkara “İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi, makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi.” dedi.