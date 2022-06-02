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Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı

Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı

Yangına uykuda yakalanan karı-koca iki kişi, son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.