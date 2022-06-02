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    Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı

    Yangına uykuda yakalanan karı-koca iki kişi, son anda kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
    • 02.06.2022 - 09:03
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    Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Balat semtindeki sahilde kıyıya bağlı bulunan 13.5 metrelik teknede sabah saat 06.45 sıralarında yangın çıktı.

    O sırada teknede bulunan Ramazan Sertkara ve eşi, son anda tekneden kıyıya çıktı.

    Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Maddi hasar var

    Gelen itfaiye ekipleri dumanların yükseldiği tekneye müdahale etti.

    İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Yangın sonrası teknede maddi hasar meydana geldi.

    Fatih'te sahile demirleyen teknede yangın çıktı VİDEO

    Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

    Olay yerine gelen polis ekipleri de tekne sahibi Sertkara'dan bilgi aldı.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de teknede çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.

    Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı #1

    “Eşimi zor çıkardım dışarı”

    Yaşadıklarını DHA’ya anlatan tekne sahibi Ramazan Sertkara “İçeride eşimle uyuyorduk. Bir anda makine çalıştı. Makine çalışınca herhalde biri içeri girdi, makineleri çalıştırdı diye düşündüm. Bir baktım içerisi duman, göz gözü görmüyor. Eşimi zor çıkardım dışarı. Kapılar da kilitliydi. Kendimizi dışarıya tahliye ettik. Sonra itfaiye ekipleri geldi.” dedi.

    Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı #2

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    Balat’ta sahile demir atan özel gezi teknesi yandı #4

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