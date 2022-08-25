Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölüne düşüp boğulan Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu düzenlenen toprağa verildi.

24 yaşındaki Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu memleketi Sumbas ilçesine izne geldi.

İlçede bulunan Mehmetli Barajına babası ve bazı akrabalarıyla birlikte balık tutmaya giden Ziyanoğlu, iddiaya göre olta misinasına ayağı dolanarak suya düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köylüler ve balıkçılar tarafından bir süre sonra sudan çıkartılan Nedim Ziyanoğlu olay yerinde hazır olan ambulans ile Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nedim Ziyanoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç Uzman Çavuşun ölüm haberi yakınlarını ve yaşadığı ilçeyi yasa boğdu.

Toprağa verildi

Morgdan alınan Nedim Ziyanoğlu’nun cenazesi Kadirli ilçesi Cemalpaşa mahallesinde bulunan baba evine getirildikten sonra Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü Kalfa mezarlığında düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Balık tutmak için gittiği barajda boğulan uzman çavuş toprağa verildi VİDEO









İHA'nın haberine göre, Uzman Çavuş Nedim Ziyanoğlu’nun namazını Sumbas İlçe Müftüsü İbrahim Akyüz kıldırırken cenaze törenine Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



