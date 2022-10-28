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Balıkesir'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki

Balıkesir'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki

Bandırma Caddesi'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün vatandaşların tepkisine rağmen umursamaz tavırları başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.