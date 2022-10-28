Petrol
94.05
-1.04%
Euro
18.5548
0.03%
Dolar
18.6086
0.05%
Altın
994
-0.01%
Borsa
3935
0.00%
Bitcoin
379.170
-1.99%
BTXN Coin
10.64
0.66%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Balıkesir'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki

    Bandırma Caddesi'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün vatandaşların tepkisine rağmen umursamaz tavırları başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
    • 28.10.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki

    Balıkesir Bursa anayoluna bağlanan Bandırma Caddesi'nde bir motosikletli trafik magandasının trafiği tehlikeye soktuğu anlar yürekleri ağza getirdi.

    Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerindeki hareketleri  trafikte tehlike saçtı.

    Seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.

    Başka bir sürücü o anları kaydetti

    Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    Diğer sürücülerin uyarısına aldırış etmeyen motosikletli, tehlikeli yolculuğuna umursamazca devam etti.

    Ekipler çalışma başlattı

    İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

    Balıkesi'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki ViDEO

    Balıkesir de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki #1

    Balıkesir de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki #2


    Bodrum'daki Gamze'nin cinayetinde kan donduran detaylar
    3. Sayfa

    Bodrum'daki Gamze'nin cinayetinde kan donduran detaylar

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    Antalya'da arkadaşını öldüren sanığın tutukluluğu devam etti
    3. Sayfa

    Antalya'da arkadaşını öldüren sanığın tutukluluğu devam etti

    Görüş Bildir