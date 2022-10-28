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- Balıkesir'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki
Balıkesir'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki
Bandırma Caddesi'de tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsünün vatandaşların tepkisine rağmen umursamaz tavırları başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.
- 28.10.2022 - 10:19
- Güncelleme : 28.10.2022 - 11:51
Balıkesir Bursa anayoluna bağlanan Bandırma Caddesi'nde bir motosikletli trafik magandasının trafiği tehlikeye soktuğu anlar yürekleri ağza getirdi.
Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerindeki hareketleri trafikte tehlike saçtı.
Seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı.
Başka bir sürücü o anları kaydetti
Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Vatandaşlar tepki gösterdi
Diğer sürücülerin uyarısına aldırış etmeyen motosikletli, tehlikeli yolculuğuna umursamazca devam etti.
Ekipler çalışma başlattı
İHA'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.
Balıkesi'de tek teker üzerindeki yolculuğa vatandaştan tepki ViDEO