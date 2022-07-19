Balıkesir istikametinde zincirleme kaza: 2 ölü 8 yaralı

Simav'dan Balıkesir'e gidiş yolunda yaşanan feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Simav-Balıkesir karayolu Ahmetli köyü mevkiinde, Balıkesir istikametinde feci zincirleme kaza yaşandı.

İlerlemekte olan ve sürücülüğünü M.A.'nın (63) yaptığı 17 TC 178 plakalı traktör; aynı istikamette seyreden, sürücülüğünü R.G.'nin (73) yaptığı 43 ET 420 plakalı otomobil ile sürücülüğünü Y.Ö.'nün (33) yaptığı 43 UN 720 plakalı araçların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yeri can pazarına döndü

Kazada, traktör sürücüsü M.A. olay yerinde hayatını kaybederken; traktörde yolcu olarak bulunan K.A. (54) ile 43 ET 420 plakalı aracın sürücüsü R.G., aynı araçta yolcu olarak bulunan A.G. (63), A.T. (73), M.T. (81) isimli şahıslar ve ayrıca 43 UN 720 plakalı araç sürücüsü Y.Ö. (33) ve araçta yolcu olarak bulunan O.Ö. (54), Ş.Ö. (31), Ö.T.Ö. (4) isimli kişiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Simav Devlet Hastanesi ile Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada 2 kişi can verdi

Yolculardan A.G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Simav Devlet Hastanesinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.