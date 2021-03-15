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    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24'ü muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 15.03.2021 - 08:25
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 08:37
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    Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf, 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilmiş 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edildi.

    32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    Ekiplerin, baskınları sürüyor…

     

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