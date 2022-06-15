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    Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı

    DHKP/C örgütüne yönelik eş zamanlı 7 noktada gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 8 kişinin araması devam ediyor.
    • 15.06.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 13:18
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    Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi.

    Balıkesir merkezli Adana, Ankara, Bursa. Erzincan, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa illerinde DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların örgütün cezaevi yapılanmasının ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 26 şüpheli tespit edildi.

    7 ilde eş zamanlı operasyon

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 7 ilde, 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    18 şüpheli gözaltında

    Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

    Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.

    Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı #1

    Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı #2

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    Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı #4

    Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı #5


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