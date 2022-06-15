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- Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı
Balıkesir merkezli 7 ilde terör operasyonu: 18 gözaltı
- 15.06.2022 - 12:55
- Güncelleme : 15.06.2022 - 13:18
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenledi.
Balıkesir merkezli Adana, Ankara, Bursa. Erzincan, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa illerinde DHKP/C terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen şahısların örgütün cezaevi yapılanmasının ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde 26 şüpheli tespit edildi.
7 ilde eş zamanlı operasyon
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir merkezli 7 ilde, 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
18 şüpheli gözaltında
Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi.