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    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

    Emniyet ekipleri tarafından 34 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 72 şüpheliden 45'i gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 11:37
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    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 45 gözaltı

    Emniyet güçlerinin FETÖ terör örgütlerine yönelik çalışmaları devam ediyor.

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen, FETÖ/PDY üyelerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, 72 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

    34 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Şüphelilerden 5’inin kamu, 5'inin özel sektör çalışanı olduğu, 62'sinin ise görevlerinden uzaklaştırılmış ve kamudan ihraç edilmiş memurlardan oluştuğu belirtildi.

    45 GÖZALTI

    Emniyet ekiplerinden alınan bilgiye göre, 34 ilde süren operasyonlarda 45 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

    Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 45 gözaltı #1


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