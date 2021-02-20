Balıkesir'de mühendis kadın patronundan dayak yedi

Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan kadın, patronu tarafından darbedildiğini, patronunun kendisini bıçakla kovaladığını ve üzerine araba sürdüğünü iddia etti.

Balıkesir’in Marmara Adası'nda mermer fabrikasında çalışan Canan T. ve patronu Fatih U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fatih U., Canan T.'yi önce darbetti, ardından da bıçakla kovaladı. Fabrikadan koşarak uzaklaşan Canan T., hastaneden darp raporu aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde Canan T. koşarak uzaklaşırken, Fatih U. olduğu belirtilen kişi de bıçakla Canan T.'nin peşinden koştuğu görülüyor.

Canan T., bir süre koştuktan sonra 2 kere yere düşüyor, bu arada Fatih U. araca binerek Canan T.'nin üzerine doğru araba sürüyor. Canan T.' nin kaçtığını anlar da güvenlik kamerasına yansıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan anlardan birinde de Fatih U.'nun dayısı olduğu söylenen bir kişinin cama omuz atarak kırması ve Fatih U.'yu durdurması yer alıyor.

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"BÜTÜN KAPILARI KİLİTLEDİ, BANA YUMRUK ATTI"

Şiddete maruz kaldığını dile getiren Maden Mühendisi Canan T., "Çalıştığım yerdeki patronum tarafından saldırıya uğradım. Şu anda kolum alçıda. Marmara Adası'nda bulunan bir mermer fabrikasında çalışıyorum. Önceki gün tartıştık. Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı. Fabrikanın önünde çamurlara düştüm. Arabayı üstüme sürdü beni öldürmek için. Beni bıçakla kovaladı. Fabrikanın içerisine girdim. İşçiler beni onun elinden alamadı. Şu an savcılık onu serbest bırakmış. Ben burada rapor almaya çalışıyorum." dedi.

“ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE DÖVÜLMÜŞTÜR”

Canan T.'nin avukatı Güven Kuzu ise "Müvekkilim çalışmış olduğu iş yerinde bir odaya kapatılarak patronu tarafından acımasız bir şekilde dövülmüştür. Yüzüne yumruk atılmış, saçından çekilerek sürüklenmiş, kolu kırılmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar mevcuttur." diye konuştu.