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    Balıkesir zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 03.07.2021 - 17:09
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    Balıkesir zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

    Balıkesir Edremit karayolunun Gökçeyazı mevkiinde 34 PY 6390 plakalı araç, 34 BDV 845 plakalı araca çarptı.

    1 ÖLÜ

    34 BDV 845 plakalı aracın şoförü ağır yaralandı.

    Araçtan fırlayan Emine Oral olay yerinde hayatını kaybetti.

    KAZAN YAPAN ARACA ÇARPTI: 5 YARALI

    Kaza yapan araçlara daha sonra 10 KG 510 plakalı araç çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi İtfaiye ekipleri ve 112 acil kurtarma sağlık ekipleri kaza sonucu olay yerine giderek kazaya ve yaralı şahıslara müdahale ettiler.

    Yaralılar, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu kısa süreli kapanan yol, daha sonra trafiğe açıldı.

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