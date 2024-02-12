Balıkesir'de 1 kişinin öldüğü otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Balıkesir'de 1 kişinin öldüğü, biri ağır 20 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde otobüsün alev aldığı görüldü.

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İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Çanakkale istikametine seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü hızlı girdiği için virajı alamayarak orta adaya çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi, devrilen otobüse de otomobil çarptı.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

1 kişi öldü

Yapılan ilk belirlemelerde otobüste bulunan üçü mürettebat, 31 yolucunun bulunduğu otobüste biri ağır 20 yaralının ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

F.D. ise devrilen otobüste hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun yağış nedeniyle ıslak olduğu ve otobüsün döner kavşak adasına çarparak devrildiği görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)