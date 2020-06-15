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- Balıkesir'de 1 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de 1 milyon değerinde uyuşturucu operasyonu
G.Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
- İHA
- 15.06.2020 - 11:37
Balıkesir Edremit'te piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı alan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde 48 bin 888 adet uyuşturuucu hap çıktı.
Olayla ilgili 1 kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İHTARA UYMADI
Uyuşturucu taşıdığı belirlenen araç takibe alındı. Uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulunuldu ancak sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca sonunda sürücü Karesi ilçesinde yakalandı.
Olayla ilgili gözaltına alınan G.Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.