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    Balıkesir'de 116 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

    Kaçak göçmenlerin Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalandığı belirtildi.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 09:16
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    Balıkesir'de 116 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

    Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Badavut ve Çıplak Ada mevkisinde Yunanistan’ın Midilli Adasına yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 116 kaçak göçmen ve bunlara organizatörlük yaptığı tespit edilen Y.İ. isimli şüpheli yakalandı.

    GÖÇ İDARESİNDE İŞLEM YAPILACAK

    Şüpheli Y.İ.’nin kullandığı araca el konuldu. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli işlemlerine başlanıldı.

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