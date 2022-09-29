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    Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk babasının kestiği ağacın altında kaldı

    Balıkesir Bigadiç'te babası Taner Kıla'nın kestiği ağacın altında kalan 13 yaşındaki Tamer Çağatay Kıla yaşamını yitirdi.
    • 29.09.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 22:36
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    Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk babasının kestiği ağacın altında kaldı

    Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Hacıömerderesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taner Kıla, Orman İşletme tarafından belirlenen çam ağaçlarının kesimine başladı.

    Kestiği ağaç oğlunun üzerine düştü

    Ters tarafa düşen ağaç, kesim sırasında babasını izleyen Tamer Çağatay Kıla'nın üzerine düştü. Babanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.  Tamer Çağatay Kıla’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

    Balıkesir de 13 yaşındaki çocuk babasının kestiği ağacın altında kaldı #1


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