Balıkesir’de 17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki dini nikahlı eşini öldürdü

Dini nikahla evli olan 17 yaşındaki S.Y ile M.A. arasında tartışma çıktı. Kavga sırasında S.Y. tarafından bıçaklanan M.A. hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Balıkesir’in Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi üzerindeki bir evde ikamet eden 17 yaşındaki S.Y ile dini nikahlı eşi 16 yaşındaki M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile S.Y., M.A.’yı bıçakla yaraladı.

M.A. kanlar içinde yerde kalırken, S.Y. olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi kalp damar cerrahisine sevk edildi.

Ameliyata alınan M.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.Y., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmasının ardından nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı.

S.Y. hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı bulunmadığı öğrenildi.

TAHKİKAT SÜRÜYOR

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından S.Y., geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla alakalı tahkikat sürüyor.