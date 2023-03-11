Balıkesir’de 19 yaşındaki hamile genç kadının 97 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesi Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde hurdacılık yapan Kadir Meşe (30) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük (19) arasında 15 Şubat 2022 tarihinde 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Meşe, mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı.

Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı.

Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

Kadir Meşe hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi.

Duruşmaya Kadir Meşe, Hazal Alpyörük’ün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kadir Meşe mahkemedeki savunmasında, şunları söyledi:

Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Hazal benden değil, başkasından hamileydi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Hazal’ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra ‘belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm’ düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum.