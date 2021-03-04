Balıkesir'de 2 bin 500 saatlik görüntü, katili yakalattı

Balıkesir'de evinde ölü bulunan Samiha Rashıdian'ın katili, 2 bin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı.

Altıeylül ilçesinin Bahçelievler Mahallesi İşletmeciler Caddesi’nde, bodrum kattaki evinde 2 Şubat tarihinde kafasına poşet geçirilmiş ve boğazı kesik bulunan Samira Rashidian’ın (31) katil zanlısı yakalandı.

2 BİN 500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaklaşık 2 bin 500 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Pourıya Emamifard isimli şahsın (28) olay günü maktulün ikametine gittiğini tespit etti.

KATİL, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayet ekipleri tarafından ifadesi alınan şahıs, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini, sebebinin ise maktul ve maktulün eşi aracılığı ile satın aldığı cep telefonunun borcunu görüşmek için olay yerine gittiğini, maktulün telefon borcundan hariç kendisinden 5 bin lira para istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ve bunun sonucunda şahsı boğarak öldürdüğünü söyledi.

ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN KAFASINA POŞET GEÇİRMİŞ

Öte yandan zanlı ayrıca kadının ölümünden emin olmak için kafasına poşet geçirdiğini de itiraf etti. İfadesi alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.