Balıkesir'de 2 bin kişiyi dolandıran çete tutuklandı

Sosyal medya ilanlarıyla araç kiralamak için iletişime geçen yaklaşık 2 bin kişiyi 5 milyon TL dolandıran 24 kişilik çeteden, 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de bir kişinin araç kiralamak isterken dolandırıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında sosyal medyada oto kiralama ilanı veren bir şebekenin, tuzağına düşürdüğü vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, 7 Nisan günü Balıkesir ve İstanbul’da haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

35 adrese eş zamanlı operasyon

35 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ardreslerinde yapılan aramalarda, 65 bin 600 TL, 3 bin 500 dolar, 3 bin 470 euro, 1 kurusıkı tabanca, 79 dokunmatik cep telefonu, 21 tuşlu cep telefon, 121 SIM kart, 5 hafıza kartı, 16 flash bellek, 26 dizüstü bilgisayar, 6 tablet, 3 masaüstü bilgisayar, 1 hard disk, 13 banka kartı, 12 doküman, bir miktar uyuşturucu madde ve para sayma makinesi ele geçirildi.

18 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ‘Bilişim sistemleri vasıtası ile nitelikli dolandırıcılık’ ve 'Uyuşturucu madde kullanmak/bulundurmak' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla 6 kişi ise serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 1 kişinin de arandığı bildirildi.

5 milyon TL dolandırdılar

Şebeke üyelerinin İstanbul ve Balıkesir'de kurdukları çağrı merkezlerinde, kurumsal oto kiralama sitelerini taklit ederek, sosyal medya aracılığıyla ilan verdikleri, arayan kişileri ağına düşüren çetenin depozito ve kiralama bedeli adı altında dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle, 2 bin kişiden 5 milyon lira topladıkları belirlendi.

























