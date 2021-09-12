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    Balıkesir’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

    İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir kısmında gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 12.09.2021 - 05:47
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    Balıkesir’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü

    Balıkesir'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında Zehra Çolak idaresindeki 34 DJV 739 plakalı otomobil, otoyolun Ortaca Mahallesi mevkisinde Sabri Serdar Karışma yönetimindeki 45 V 9693 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    YANAN ARACA BAKMAYA GİDEN ŞAHSA OTOMOBİL ÇARPTI

    Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. O esnada yangın çıkan araca bakmak için kamyondan inen Sabri Serdar Karışma’ya da Ali İhsan Teceren’in kullandığı 45 Y 6365 plakalı otomobil çarptı. Kazadan sonra olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Balıkesir’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü #1

    2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yola savrulan kamyon sürücüsü Karışma olay yerinde hayatını kaybederken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ise sürücü Çolak, hayatını kaybetti.

    Cenazeler Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yol temizliğinin ardından trafik normale döndü.

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    Balıkesir’de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü #3

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