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- Balıkesir’de, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi
Balıkesir’de, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi
Jandarma ekipleri tarafından kaçak içki imal eden 21 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi.
- İHA
- 22.12.2021 - 17:01
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretimi yapılan alkol nedeniyle meydana gelen ölümleri engellemek maksadıyla, sahte/kaçak içki imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Çalışmalar neticesinde, Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde, sahte/kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 21 şüpheli şahsa yönelik, 31 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yapılan aramalarda, toplam 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi.
Ele geçen malzemelere el konuldu. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.