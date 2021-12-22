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Balıkesir’de, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir’de, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi

Jandarma ekipleri tarafından kaçak içki imal eden 21 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi.