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    Balıkesir'de 3 çocuk annesi kadın öldürüldü

    40 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak eşini arıyor.
    • DHA
    • 21.05.2021 - 14:40
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    Balıkesir'de 3 çocuk annesi kadın öldürüldü

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesi turistik Altınova Mahallesi'ndeki belediye evlerinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Birgül Ç. (40), sabah evde 7 yaşındaki işitme engelli kızı tarafından hareketsiz halde bulundu.

    Eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    EŞİ ARANIYOR

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Birgül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

    Jandarmanın cinayet şüphelisi olarak Birgül Ç.'nin eşi Yıldıray Ç.'yi (42) aradığı bildirildi.

    Balıkesir de 3 çocuk annesi kadın öldürüldü #1

    Balıkesir de 3 çocuk annesi kadın öldürüldü #2

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