Euro
9.8678
0%
Dolar
8.3699
-0.01%
Altın
483.17
0.29%
Borsa
1.449
-0.33%
Bitcoin
395.345
-4.49%
EXEN Coin
26.47
-1.89%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Balıkesir'de 30 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

    Husumetlileri tarafından bıçaklanan Keskin Yılmaz, kaldırıldığı hastanede saldırganların adını söyledikten sonra yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de 30 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Ali İleri Caddesi üzerinde, K.Ö. ile Keskin Yılmaz (32) arasında, kaybolduğu ileri sürülen mal nedeniyle tartışma çıktı.

    Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö., Yılmaz'ı 30 yerinden bıçakladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keskin Yılmaz, kendisini K.Ö. ve E.Ü. isimli kişilerin yaraladığını söyledikten sonra yaşamını yitirdi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi.

    Balıkesir de 30 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir