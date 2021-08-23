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    Balıkesir'de 33 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

    Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri öngörülen hastalar tedavi atlında alındı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 04:14
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    Balıkesir'de 33 kişi düğün yemeğinden zehirlendi

    Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

    Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü.

    Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Öte yandan düğün yemeğinde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su verildiği öğrenildi.

    SERUM TEDAVİSİ UYGULANIYOR

    Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı.

    Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.

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