Balıkesir’de 33 kişi gözaltına alındı

Genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar sonucu, 33 şüpheli gözaltına alındı. 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir’de, genel güvenliği ve asayişi sağlamaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi dahil Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek ve Gönen İlçelerinde asayiş ve narkotik uygulaması yaptı.

6 ŞAHIS TUTUKLANDI

Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 35 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 19 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 35 adet fişek ele geçirildi.

16 ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin ve sokak satıcılarının faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1 şahıs adli kontrol kararı ile diğer 15 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 13.30 gram metamfetamin, 6.10 gram sentetik kannabinoid, 30.68 gram esrar, 45 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat el geçirildi.