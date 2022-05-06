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    Balıkesir'de 38 göçmen yakalandı

    Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik botları tarafından yakalanan 38 göçmene, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yiyecek yardımı yapıldı.
    • 06.05.2022 - 08:47
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    Balıkesir'de 38 göçmen yakalandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir lastik botla Midilli’ye doğru giden göçmenler, Sahil Güvenlik botları tarafından durduruldu.

    Ekiplerin durdurduğu botta 38 göçmeni ele geçirdi.

    Yyiyecek yardımı yapıldı

    Cunda Adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

    Balıkesir de 38 göçmen yakalandı #1


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