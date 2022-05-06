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Balıkesir'de 38 göçmen yakalandı
Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik botları tarafından yakalanan 38 göçmene, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yiyecek yardımı yapıldı.
- 06.05.2022 - 08:47
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir lastik botla Midilli’ye doğru giden göçmenler, Sahil Güvenlik botları tarafından durduruldu.
Ekiplerin durdurduğu botta 38 göçmeni ele geçirdi.
Yyiyecek yardımı yapıldı
Cunda Adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.