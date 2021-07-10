Balıkesir’de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindikleri botun motoru arızalandı. Bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindikleri botun motoru arızalandı.

Bot, içerisindeki 42 düzensiz göçmen ile sürüklenmeye başladı.

Durumu fark eden Sahil Güvenlik Ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

KOMUTANLIK MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası’ndaki komutanlık merkezine götürüldü.

Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülecek.