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    Balıkesir’de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindikleri botun motoru arızalandı. Bottaki 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 09:11
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    Balıkesir’de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin bindikleri botun motoru arızalandı.

    Bot, içerisindeki 42 düzensiz göçmen ile sürüklenmeye başladı.

    Durumu fark eden Sahil Güvenlik Ekipleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

    KOMUTANLIK MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Düzensiz göçmenler, Cunda Adası’ndaki komutanlık merkezine götürüldü.

    Yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunulan göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürülecek.

    Balıkesir’de 42 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

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