Dolar
7.7193
0.0427%
Euro
9.1527
0.0273%
Altın
1867.32
-0.1598%
Borsa
1294.72
0%
G. Altın
463.677
-0.0976%
Bitcoin
137379.73
0.5385%
EXEN Coin
12.31
-0.08%
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Balıkesir'de 5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

    Metruk binada çıkan yangında 5 ev küle dönerken, haber alınamayan 81 yaşındaki kadına ise ulaşılamadı. Yanan evlerin birinde jandarma ceset arama köpeği tarafından kemikler bulundu.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 07:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de 5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

    Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Mumcu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde metruk bir evde başlayan yangın bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı.

    3 metruk ev ve 2 kullanılan evin zarar gördüğü yangında, Adive Dündar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, diğer evde yaşayan 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ulaşılamadı.

    KEMİKLERE ULAŞILDI

    Jandarma ceset arama köpeği tarafından yapılan aramada bazı kemiklere ulaşıldı.

    Kemikler, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

    Balıkesir de 5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı #1

    Balıkesir de 5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir