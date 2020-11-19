Balıkesir'de 5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

Balıkesir'de 5 evin kül olduğu yangında, kemiklere ulaşıldı

Metruk binada çıkan yangında 5 ev küle dönerken, haber alınamayan 81 yaşındaki kadına ise ulaşılamadı. Yanan evlerin birinde jandarma ceset arama köpeği tarafından kemikler bulundu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Mumcu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde metruk bir evde başlayan yangın bitişiğindeki 4 eve daha sıçradı.

3 metruk ev ve 2 kullanılan evin zarar gördüğü yangında, Adive Dündar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, diğer evde yaşayan 81 yaşındaki Ulviye Abeş'e ulaşılamadı.

KEMİKLERE ULAŞILDI

Jandarma ceset arama köpeği tarafından yapılan aramada bazı kemiklere ulaşıldı.

Kemikler, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.