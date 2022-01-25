Euro
15.2586
-0.28%
Dolar
13.5323
0.19%
Altın
801.2050
0.09%
Borsa
1933
1.21%
Bitcoin
501.157
9.40%
BTXN Coin
30.63
4.93%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Balıkesir'de 5 yıl önce kendisini döven kemancıyı öldürdü

    Kemancının bıçaklanarak öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmada, şahsın 5 yıl önce dövüldüğü ve unutamadığı için kemancıyı öldürdüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balıkesir'de 5 yıl önce kendisini döven kemancıyı öldürdü

    Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Şakir Kesici, keman çalıp, kafelerde sahneye çıkan Emin Çizkici'nin ailesiyle yaşadığı evin zilini çaldı.

    Kesici, Çizkici'nin 'okuldan arkadaşı' olduğunu söyleyip görüşmek istediğini belirtti. Çizkici, apartman kapısından çıktığı anda Kesici'nin art arda bıçak darbeleriyle yere yığıldı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çizkici, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Şakir Kesici'nin kimliğini tespit etti. Kesici otobüsle memleketi Isparta'ya giderken, Balıkesir polisinin verdiği bilgi ile Denizli'de yakalandı.

    5 YIL ÖNCE DÖVÜLDÜĞÜNÜ UNUTAMADIĞINI SÖYLEDİ

    Balıkesir'e getirilen Kesici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Şakir Kesici'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Emin Çizkici'nin 5 yıl önce 2 arkadaşıyla kendisini dövdüklerini ve bunu unutamadığını söylediği öğrenildi.

    Balıkesir de 5 yıl önce kendisini döven kemancıyı öldürdü #1

    Balıkesir de 5 yıl önce kendisini döven kemancıyı öldürdü #2


    Görüş Bildir