Balıkesir'de aile faciası: Eşine şiddet uygulayan adamı oğlu öldürdü

İHA

Balıkesir, trajik bir aile faciasına sahne oldu.

Olay Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesi'nde yaşandı.

Geçtiğimiz gün saat 21.00 sıralarında 38 yaşındaki M.Ç., 37 yaşındaki eşi N.Ç.'yi ikametlerinde darbetti.

BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay sırasında çiftin 14 yaşındaki çocukları R.E.Ç.'nin, annesini korumak amacıyla babası M.Ç'yi ekmek bıçağı ile sırt bölgesinden bıçakladığı öğrenildi.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan 16 yaşındaki kız çocuğu C.Ç., bacağından hafif derecede yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki şahıs, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Baba M.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ederken, R.E.Ç. gözaltına alındı.