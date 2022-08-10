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    Balıkesir'de AK Partili eski vekile yumruklu saldırı

    AK Partili eski milletvekili ile emekli asker, kasada sıra meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası emekli başçavuş, eski milletvekilini yumruk atarak yaraladı.
    • 10.08.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 10:17
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    Balıkesir'de AK Partili eski vekile yumruklu saldırı

    Balıkesir’in Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki Novada Alışveriş Merkezi'ne dün öğle saatlerinde gelen AK Parti 24. Dönem Muş Milletvekili Muzaffer Çakar ile emekli Piyade Başçavuş Hidayet D. arasında, kasada sıra meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Yumrukla yaraladı

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Hidayet D., eski Milletvekili Muzaffer Çakar'ı yumruk atarak yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Balıkesir de AK Partili eski vekile yumruklu saldırı #1

    Eski asker gözaltına alındı

    Eski milletvekili, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre eski asker ise ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

    Balıkesir de AK Partili eski vekile yumruklu saldırı #2


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