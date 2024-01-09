Balıkesir'de akaryakıt istasyonundaki patlamada 2 kişi yaralandı

İHA
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Çayırhisar Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun yönetim idari kısmında patlama oldu.
Çevrede bulunanlar patlama nedeniyle büyük panik yaşarken sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verildi.
Odada bulunan eşyalar patlamanın etkisiyle etrafa yayıldı, 1 otomobil de hasar gördü.
2 yaralı
Patlamada yaralanan 2 kişi ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
İlk belirlemeye göre olayın hava kompresörünün patlaması nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken itfaiye ekipleri patlamanın kesin nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış